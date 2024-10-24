Roma-Dynamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Dynamo Kiev Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Roma kendi evinde Dynamo Kiev'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Roma - Dinamo Kiev maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)