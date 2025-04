Real Madrid-Athletic Bilbao canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?

Real Madrid - Athletic Bilbao maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Eflatun mavili takım, La Liga'nin 32. haftasında Athletic Bilbao'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.La Liga'nın 32. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.Mücadele öncesi Real Madrid 66 puanla 2. sırada yer alıyor. Bilbao 33. haftada Las Palmaz karşısına çıkacak. Real Madrid yeni haftada Getafe ile kozlarını paylaşacak.Mücadele öncesi Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor.Real Madrid'in 31. haftada Alaves karşısındaki müsabakasında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 1-0 Real Madrid üztünlüğü ile noktalanan maçta Güler, 63. dakikada yerini İngiliz yıldız Jude Bellingham'a bıraktı. Ancak Athletic Bilbao maçında ilk 11'de maça çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Maçın kadrosu açıklandığında Güler'in karşılaşmadaki akıbeti de netlik kazanacak.Henüz açıklanmadı.