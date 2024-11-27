PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı Tabii canlı izle şifresiz

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak olan PSV Eindhoven, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı canlı izleme detayları...



PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı TSİ 23:00'da başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

