Haber Tarihi: 09 Mart 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 15:32

PSG elendi mi? Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'yi konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Bavyera ekibi, Allianz Arena'da da dev rakibine şans tanımadı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Bayern, Messi'li, Mbappe'li PSG'yi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, PSG elendi mi?

PSG elendi mi? Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan son sürat devam ediyor. Turun en dikkat çekici eşleşmesinde Bayern Münih ile PSG rövanş maçına çıktı. Fransa'da oynanan ilk maçı Bavyera ekibi Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 kazandı. Avantajlı durumda olan Julian Nagelsmann'ın ekibi, Allianz Arena'da da dev rakibini 2-0'la geçmeyi başardı. PSG'de Neymar ve Kimpembe'nin sakatlıkları bulunurken, Bayern Münih'te Hernandez, Neuer ve Mazraoui zorlu maçta forma giyemedi. Sakatlıkların yanı sıra Alman ekibinde kırmızı kart cezalısı Pavard kadroda yer almadı.

PSG ELENDİ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı önceki akşam oynanan iki maçla devam etti.
Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta sahasında 1-0 yenildiği Bayern Münih'e konuk oldu. İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı. Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan maçlarda çeyrek finale kalan takımlar, Chelsea ile Benfica olmuştu. Kalan 4 takım önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından belli olacak
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