Pirinç pilavı saç döker mi? Canan Karatay açıkladı

Karatay, yaptığı açıklamada, pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Karatay,ifadelerini kullandı.Karatay, erkeklerin saç dökülmesini önlemek için pilav tüketimini azaltmaları gerektiğini belirterek, "Pilava alternatif olarak bulgur, kinoa, karabuğday gibi tahılları tercih edebilirler. Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar tüketerek saç sağlığını destekleyebilirler." dedi.Uzmanlar, aşırı pilav tüketiminin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun kilo alımına, diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi kronik hastalıklara yol açabileceğini söylüyorlar.Uzmanlar, pilav tüketimini sınırlandırmanın ve daha sağlıklı alternatifler tercih etmenin önemini vurguluyor.