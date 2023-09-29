Pirinç pilavı saç döker mi? Canan Karatay açıkladı

Karatay, yaptığı açıklamada, pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Karatay, "Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü pilavın içinde çok fazla karbonhidrat var. Karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor ve bu da saç köklerini zayıflatıyor. Saç kökleri zayıflayınca da saç dökülmesi kaçınılmaz oluyor."
ifadelerini kullandı.
Karatay, erkeklerin saç dökülmesini önlemek için pilav tüketimini azaltmaları gerektiğini belirterek, "Pilava alternatif olarak bulgur, kinoa, karabuğday gibi tahılları tercih edebilirler. Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar tüketerek saç sağlığını destekleyebilirler." dedi. AŞIRI PİLAV TÜKETİMİ SAĞLIĞA ZARARLIDIR
Uzmanlar, aşırı pilav tüketiminin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun kilo alımına, diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi kronik hastalıklara yol açabileceğini söylüyorlar.
Uzmanlar, pilav tüketimini sınırlandırmanın ve daha sağlıklı alternatifler tercih etmenin önemini vurguluyor.
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