Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 11:45 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 11:45

Pika Art AI: Videoda Yapay Zeka Devrimi

Yapay zeka araçları o kadar hızlı büyüyor ki! Pika Labs artık yeni bir AI video oluşturma aracının gururlu ebeveynidir ve gelişmiş AI yeteneklerini kullanıcı dostu özelliklerle birleştirmeyi amaçlayan Pika 1.0'ın lansmanını duyuran girişimdir.

Pika Art AI: Videoda Yapay Zeka Devrimi
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Pika, şirketin kuruluşundan sadece altı ay sonra beta sürümünden çıkıyor ve şirketin, video prodüksiyonu alanını demokratikleştirmek için herkesin kendi video yönetmeni olmasını sağlama vizyonuna hizmet ediyor.
Yarım milyon kullanıcıdan oluşan büyüyen bir toplulukla Pika, erişilebilir video oluşturma araçlarına yönelik artan talepten yararlandı. Pika 1.0, Metinden Videoya, Resimden Videoya ve Videodan Videoya dönüştürme gibi özelliklere sahiptir. Araç, kullanıcıların video boyutlarını genişletme, kıyafet, karakter ve ortam gibi içerik öğelerini değiştirme ve yapay zeka kullanarak video uzunluklarını uzatma dahil olmak üzere videoları çeşitli şekillerde dönüştürmesine ve geliştirmesine olanak tanıyor.

Lansmanın temelinde, video oluşturma aracına artık hem Discord üzerinden hem de web üzerinden mobil ve masaüstü platformlardan erişilebilmesi yer alıyor. Pika şimdiye kadar toplulukla etkileşimde bulunmak için MidJourney ve Suno'nunkine benzer bir modeli taklit eden bir Discord botuna güveniyordu. 

Pika'nın yapay zeka video dünyasındaki yolculuğu tek başına bir yolculuk değil. Teknoloji devi Adobe Systems'in Rephrase.ai'yi satın alması ve Meta'nın Emu Video'yu tanıtması, yapay zeka destekli video teknolojilerine artan ilgi ve yatırımın göstergesidir. Benzer şekilde, Stability AI'nin Stable Video Diffusion'ı yayınlaması ve Runway'in RunwayML'e yönelik güncellemeleri, AI video oluşturma pazarında yoğunlaşan rekabeti gösteriyor.

 
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