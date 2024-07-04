26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu heyecan verici organizasyon, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Paris, 1900 ve 1924 yıllarında da Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu üçüncü organizasyon, kentin olimpiyat ruhunu yeniden yaşatma ve dünyaya modern bir Paris sunma imkanı sağlayacak.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 306 branşta 200'den fazla ülkeden 15.000'den fazla sporcu mücadele edecek. Modern pentatlon, sörf ve kaykay gibi yeni branşlar da programa dahil edilerek oyunlara heyecan katacak.

Oyunlar, Paris'in ikonik simgeleri arasında yer alan Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Sen Nehri gibi tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu sayede sporseverler, olimpiyat heyecanını şehrin tarihi dokusuyla da harmanlayabilecekler.

Paris 2024 organizasyon komitesi, oyunları en sürdürülebilir olimpiyatlar olarak tarihe geçirmeye kararlı. Bu amaçla, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda çalışmalar yapılıyor.

Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da birçok branşta sporcularıyla yer alacak. Milli sporcularımız,