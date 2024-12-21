Özlem Gürses kimdir; neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gazeteci Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem Gürses'in babası Ömer Lütfi Gürses, aslen Kırşehirlidir. Anne tarafından Gürcü kökenlerine sahip olan 54 yaşındaki Özlem Gürses, çocukluk yıllarını Ankara'da geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nden mezun olmuştur.

Özlem Gürses, ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne başlamıştır. Daha sonra bu bölümden yatay geçiş yaparak ODTÜ Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Üniversite yaşantısında, Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans yapmaya karar veren Özlem Gürses, bu dönemde geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle İstanbul'a yerleşmiştir.

Özlem Gürses'in gazetecilik kariyeri, ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başlamıştır. Bu alanda elde ettiği tecrübeyle Star TV'ye geçiş yapmıştır. Burada pek çok siyasetçiyle özel haberler yapmıştır. Televizyon dünyasında ilerledikçe, sunuculuk kariyerine adım atmıştır.

Gürses, çeşitli televizyon kanallarında görev alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Bu kanallar arasında ATV, Star TV, Habertürk TV, Kanal 1, Skytürk, TV8, NTV ve Halk TV yer almaktadır. Özellikle Habertürk TV'de çalıştığı dönemde, '20. Saat', '13 Ajansı', 'Bildiğin Gibi Değil' gibi önemli programlarda editörlük ve sunuculuk yapmıştır.

En son, Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi (Mert Yazıcıoğlu) ve Levent Alkanlı (Özcan Deniz) arasında geçen tarikat tartışmasına moderatörlük yapmıştır.