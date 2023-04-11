Oy kullanmama cezası var mı? 2023 oy kullanmak zorunlu mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Genel Seçimleri için gün sayarken çeşitli nedenlerden dolayı seçimlerde oy kullanamayacak vatandaşlar konuyla ilgili detayı merak ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Oy kullanmak istemeyen kişiler ise seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte konuyla ilgili o detay.2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.