Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 15:04

Ömer Rasim Şişman kimdir?

Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanvekilliği'ne Ömer Rasim Şişman seçildi. Peki ,Ömer Rasim Şişman kimdir? Ömer Rasim Şişman hangi partili?

Ömer Rasim Şişman kimdir?
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İstanbul'da belediye başkanları ve belediye yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin düzenlendiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak'ta tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Akpolat'ın yerine geçecek başkan vekilinin, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından seçileceği bildirildi.

Bugün yapılan seçimle başkan vekili Ömer Rasim Şişman seçildi.

Ömer Rasim Şişman kimdir?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.
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