Okullar tatil mi? 30 kasım 2023 bugün okullar tatil mi?

Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının ve fırtınanın etkili olduğu bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 30 Kasım yani yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" İşte İstanbul valiliğinden yapılan son dakika açıklaması...Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeği henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsinizİstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.