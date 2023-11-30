Okullar tatil mi? 30 kasım 2023 bugün okullar tatil mi?

Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 29 Kasım günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "30 Kasım yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 30 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...
30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının ve fırtınanın etkili olduğu bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliklerden yapılan açıklama sonucu okullar tatil edildi. Bu bağlamda 30 Kasım yani yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" İşte İstanbul valiliğinden yapılan son dakika açıklaması... BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeği henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.