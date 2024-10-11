ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yerine öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi için yeni bir sınav yapılacak. Bu sınavın adı ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABS) olacak ve ilgili tarihler daha sonra açıklanacak. Öğretmen adaylarına müjdeli haber olarak görülen bu gelişme, özellikle ÖABT'ye ilişkin eleştirilerin yoğunlaştığı son dönemde oldukça önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

ÖSYM Başkanı Eli Demir tarafından geçtiğimiz yıl müjdelendiği Öğretmenlik Alan Sınavı'nın kaldırılacağına dair önemli bir gelişme yaşandığı açıklandı. Öğretmenleri ilgilendiren sınavın kaldırılması için planlama yapıldığı ve öğretmenlerin yeterliliğini ölçen alan sınavının artık yapılmayacağı belirtildi.

Öğretmenlik alan sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve öğretmen adaylarının alan bilgilerinin ölçülmesi amacıyla tasarlanmış bir sınavdı. Bu sınav, öğretmen adaylarının mezun oldukları alandaki konulara hakimiyetini ölçmekteydi. Sınavda genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sorularının yanı sıra, öğretmen adayının alanıyla ilgili konular da sorulmaktaydı. Sınav sonucuna göre, öğretmen adaylarına atanacakları alanda öğretmenlik yapma yetkisi veriliyordu.

ÖSYM Başkanı Eli Demir geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Öğretmenlik Alan Sınavı'nın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Şimdi ise ÖSYM'nin 2024 yılından itibaren bu sınavı uygulamayacağı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın daha önce sınavın gerekliliğini belirttiği biliniyor. Ancak, hükümet yetkililerinin seçimleri kazanmaları halinde bu uygulamayı kaldırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Alan sınavının yerine genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri gibi konularda soruların yer alacağı bir sınav yapılması planlanıyor. Bu yeni sınavın detayları henüz netleşmedi.

ÖSYM 2024 yılından itibaren Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavını uygulanmayacak şekilde kaldırmaya hazırlanıyor. Bakan Mahmut Özer daha önce 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Ancak, Bakanlık ve hükümet yetkililerinin seçimleri kazanmaları durumunda bu uygulamayı kaldırmaya hazırlandıkları iddia ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öneminin altını çizerek öğretmen yetiştirme stratejisi oluşturduğunu ve bir çalıştayla kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Bakan Avcı, öğretmen alan sınavının gerekliliğini dile getirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm alanlarda sınav yapmanın zorluklarını göz önünde bulundurduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ihtiyaç duyduğu 15-16 alanda, 2013'te alan sınavı yapacaklarını duyurdu. Bu sınavda, genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve bir alanın nasıl öğretileceği konusunda soruların yer alacağı belirtilerek, öğretmen adaylarının alanlarına yönelik soruların da yer alacağı ifade edildi. Bakan Avcı, bu şekilde öğretmen adaylarının nasıl öğreteceklerine dair bir gelişmenin olmasını hedeflediklerini vurguladı.