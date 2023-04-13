Öğrenciye fitre verilir mi? Diyanet açıkladı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan'da fitre vermek vacip olan bir ibadettir ve temel ihtiyaçlarının dışında mal varlığı olan herkesin vermesi gerekmektedir. Ancak fitre kimlere verilir kimlere verilmez konusu hemen her yıl yeniden tartışma konusu olmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamayla son noktayı koymaktadır. Peki, öğrenciye, yeğene, dayıya, anne karnındaki doğmamış bebeğe fitre verilir mi? İşte yanıtı…Öğrencinin maddi durumu uygun değilse, öğrenciye fitre verilebilmektedir.Kardeş çocukları olan yeğenler maddi olarak ihtiyaç duyuyorsa fitre verilebilmektedir.İhtiyaç sahibi olan dayıya fitre verilebilmektedir.Anne karnında henüz doğumu gerçekleşmemiş bebek için fitre verilmesi gerekmemektedir.Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'da kimlere fitre verilip kimlere verilmeyeceğini şu şekilde listelemiştir;a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,c) Eşine,d) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğaŞâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemezBunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilirFitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Fitre miktarı belirlenirken ise bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı hesaplanır. Diyanet'in 2023 yılı için belirlediği fitre miktarı ise 70 TL'dir.