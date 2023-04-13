Öğrenciye fitre verilir mi? Diyanet açıkladı

Ramazan'da fitre vermek vacip olan bir ibadettir ve temel ihtiyaçlarının dışında mal varlığı olan herkesin vermesi gerekmektedir. Ancak fitre kimlere verilir kimlere verilmez konusu hemen her yıl yeniden tartışma konusu olmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamayla son noktayı koymaktadır. Peki, öğrenciye, yeğene, dayıya, anne karnındaki doğmamış bebeğe fitre verilir mi? İşte yanıtı…ÖĞRENCİYE FİTRE VERİLİR Mİ?
Öğrencinin maddi durumu uygun değilse, öğrenciye fitre verilebilmektedir. YEĞENE FİTRE VERİLİR Mİ?
Kardeş çocukları olan yeğenler maddi olarak ihtiyaç duyuyorsa fitre verilebilmektedir. DAYIYA FİTRE VERİLİR Mİ?
İhtiyaç sahibi olan dayıya fitre verilebilmektedir. ANNE KARNINDAKİ DOĞMAMIŞ BEBEK İÇİN FİTRE VERİLİR Mİ?
Anne karnında henüz doğumu gerçekleşmemiş bebek için fitre verilmesi gerekmemektedir. RAMAZAN'DA FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'da kimlere fitre verilip kimlere verilmeyeceğini şu şekilde listelemiştir;
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir BU YIL FİTRE NE KADAR?
Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Fitre miktarı belirlenirken ise bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacı hesaplanır. Diyanet'in 2023 yılı için belirlediği fitre miktarı ise 70 TL'dir.