Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 15:33

NOW TV nedir, ne demek? FOX TV NOW TV mi oldu?

FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu. Gelişmeyi RTÜK Üyesi İlhan Taşcı duyurdu. Peki, NOW nedir, ne demek? NOW Tv Türkçesi ve İngilicesi ne demek? FOX Tv NOW Tv mi oldu?

NOW TV nedir, ne demek? FOX TV NOW TV mi oldu?
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FOX TV'nin adının değişeceği uzun zamandır gündemdeydi. Disney grubunun FOX'u satın alması üzerine yeni isim arayışına gidildiği öğrenildi. Dünya genelinde isim hakkı nedeniyle pek çok FOX kanalının adı da değişecek. Türkiye'de dizileri ile adından söz ettiren FOX TV'nin yeni adı belli oldu.

FOX TV KAPANDI MI, SATILDI MI, ADI MI DEĞİŞTİ?

Fox TV isim hakkı nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Yani kanal ne satıldı, ne kapandı ne de el değiştirdi. FOX TV'nin yeni adının Now TV olacağı açıklandı.

NOW TV NEDİR?

Now TV FOX TV'nin yeni ismi ve yeni logosu ile birlikte Türkiye'de yayınına devam edecek. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından isim değişikliğini duyurdu. Taşçı paylaşımında "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." dedi.

FOX TV'NİN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

FOX TV'nin adının isim hakkının kullanım süresi dolması nedeniyle değiştirileceği iddia edilmişti.

NOW TV UYDU FREKANS BİLGİSİ 2024

Now TV yayınlarına FOX TV uydu frekansı ile devam edecek.

Türksat 4A

12336 H 5520 3/4 (SD)
12329 H 6666 2/3 (HD)

Türksat 5B

11305 V 30000 3/4 (HD)
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