Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 17:04

Nevşehir okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 yarın Nevşehir'de okular tatil mi?

Nevşehir okullar tatil mi? 20-21 Kasım 2023 yarın Nevşehir'da okular tatil mi? Son dakika Nevşehir valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilde kent genelinde 2 ilin de bazı ilçelerinde okullar tatil edilirken, İstanbul'un Şile ilçesinde ise eğitime ara verildi. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Nevşehir okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 yarın Nevşehir'de okular tatil mi?
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Nevşehir'da okullar tatil mi? 21 Kasım 2023? Yarın Nevşehir'da okular tatil mi? Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 21 Kasım günü ile gündeme geldi. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
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 NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ? (21 KASIM 2023 SALI)

Nevşehir'da yarın 21 Kasım 2023 Kasım okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Nevşehir Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım tarihinde, İstanbul'un Şile ilçesinde, Batman kent merkezinde, Bingöl'ün 5 ilçesinde , Amasra'da, Bolu'da ve Zonguldak'ta 20 Kasım tarihinde okullar 1 günlük eğitime ara verdi. Öğrenciler yarın için kar tatili haberi olup olmadığını araştırmaya başladı.

21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

1500 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR

AA'da yer alan habere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.

YARIN ÖĞLEYE KADAR SÜRECEK
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI

Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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