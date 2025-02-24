Nevizade Derbi Maçı İzlenecek Mekanlar - 2025

Beyoğlu'nun bu ünlü sokağı, özellikle Galatasaray taraftarlarının buluşma noktası olarak bilinse de, her iki takımın taraftarlarına hitap eden mekanlarıyla derbi gecesini unutulmaz kılıyor. Peki, Nevizade'de Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı hangi mekanlarda izlenir? İşte Nevizade'nin en popüler derbi izleme adresleri ve detaylar!

İstiklal Caddesi'ne paralel konumlanan Nevizade Sokağı, barları, restoranları ve canlı atmosferiyle maç günlerinde adeta bir tribüne dönüşüyor. Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'in Mecidiyeköy'den Seyrantepe'ye taşınmasının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar için Nevizade bir ritüel haline geldi. Fenerbahçe taraftarları ise Kadıköy'ü tercih etse de, bu sokakta derbi coşkusunu yaşamak isteyenler için de seçenekler mevcut. Canlı müzik, uygun fiyatlı içecekler ve büyük ekranlarla donatılmış mekanlar, Nevizade'yi derbi gecesi için ideal bir nokta yapıyor.

Nevizade'nin en bilinen mekanlarından biri olan Sanat Restaurant Cafe & Bar, özellikle Galatasaray taraftarlarının uğrak yeri. Yaklaşık 13 televizyonu ve geniş terasıyla 2000 kişiye kadar kapasite sunan bu mekan, derbi gecelerinde sarı-kırmızılı tezahüratlarla inliyor. Zengin içecek menüsü ve alternatif mutfağıyla dikkat çeken Sanat, maç izlerken Taksim'in eşsiz havasını solumak isteyenler için birebir. Adres: Nevizade Sk. No:11, Beyoğlu. Telefon: (0212) 244 1309. Erken rezervasyon önerilir, çünkü derbi günleri yer bulmak zorlaşabiliyor.