Haber Tarihi: 19 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 12:04

Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan neden, nasıl öldü?

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın, geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan neden, nasıl öldü?

Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan neden, nasıl öldü?
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Gelin Evi programına katılan Neşe Özkan'dan acı haber geldi. Sosyal medya fenomeni olan iki çocuk annesi Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi. İşte Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili bilgiler... 

NEŞE ÖZKAN KİMDİR?

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan, daha önce bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gelin Evi' isimli bir programa da çıkmış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.

Neşe Özkan, 28 yaşında, aslen Trabzonlu bir Instagram fenomeniydi. Özkan, aynı zamanda Trabzonspor taraftarıydı. Son zamanlarda estetik ameliyatlar geçiren Özkan, karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti.
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