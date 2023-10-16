Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 14:04

MSÜ sınavı ne zaman? 2024 MSÜ başvuru tarihi ÖSYM-MEB

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. Söz konusu sınava gelecek yıl katılım sağlama planı olan adaylar, ÖSYM'nin tarih açıklamasını bekliyor. Peki,MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2024 MSÜ başvuru tarihi ÖSYM-MEB

MSÜ sınavı ne zaman? 2024 MSÜ başvuru tarihi ÖSYM-MEB
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TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman? 
2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulandı.
2024 MSÜ sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak takvimde belli olacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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