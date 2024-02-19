Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 11:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 11:11

MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı giriş yerleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Mart'ta yapılacak olan 2024 MSÜ öncesinde, sınava katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama)
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2024 MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 2024 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan "Sınav giriş belgesi" duyurusuna çevirdi. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.
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