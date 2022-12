Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2023, 2023 yılbaşı milli piyango sonuçları

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ İÇİN BİLGİLER









BİLETİNİZ ORİJİNAL OLUP OLMADIĞINI ANLAMA YÖNTEMİ



Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.



Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.



Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.



Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.



BİLET VEYA KUPON ARKALARININ İMZALANMASI BİR YARAR SAĞLAR MI?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



Eskiden bu sorunun tek bir yanıtı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak tam bir işkenceydi. Ancak günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama oldukça kolay. Hem internetten hem de telefonla Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve Milli Piyango bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyoruz:Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı'nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1'i tuşluyorsunuz.Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1'e basarak tekrar girme şansınız var)Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.Girdiğiniz numaranın onayı için 0'ı tuşlamanız isteniyor.Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,ikramiye almaya hak kazanır.Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.