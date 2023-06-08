Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi, yeni gündemi merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl seçim öncesi yoğun bir dönem geçiren Meclis gündeminde EYT, geçici işçiye kadro gibi birçok düzenleme yasalaştırılmıştı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?YSK takvimine göre; kesin seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. Buna göre; Meclis 22 Mayıs 2023 Pazartesi gününden itibaren açılacak.Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.