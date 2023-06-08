Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 17:31

Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM ne zaman açılacak?

TBMM açılış tarihi son gelişmeler ile 2 Haziran tarihinde gündeme geldi. Yeni yasama dönemi Meclis ne zaman açılacak? sorusu seçimlerin ardından öne çıkan konulardan oldu. Toplam 600 milletvekili Meclis'te yer alırken, gözler de yeni dönem TBMM'nin açılış tarihine çevrildi. Meclis'te mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri TBMM'de görevlerine başlayacak. Buna göre kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek. Peki, Meclis ne zaman, hangi gün açılacak? İşte, Meclis'in açılışı hakkında bilgiler.

Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM ne zaman açılacak?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi, yeni gündemi merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl seçim öncesi yoğun bir dönem geçiren Meclis gündeminde EYT, geçici işçiye kadro gibi birçok düzenleme yasalaştırılmıştı. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

YSK takvimine göre; kesin seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. Buna göre; Meclis 22 Mayıs 2023 Pazartesi gününden itibaren açılacak.

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.

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