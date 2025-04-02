Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 12:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 14:31

Marketler bugün açık mı? 2 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri. Özellikle bugün, 2 Nisan Günü, alışverişlerini son dakikaya bırakanlar veya bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük marketlerin açık olup olmadığı büyük önem taşıyor.

Marketler bugün açık mı? 2 Nisan BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı?
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Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan BİM, A101, ŞOK, Migros, ikinci ve üçüncü günlerde ise normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu durum, vatandaşların "Acaba arefe günü marketler açık mı?" sorusunu sıkça sormasına neden oluyor.

2 Nisan Günü BİM, A101, ŞOK ve Migros Açık mı?

Edinilen bilgilere göre, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi BİM, A101, ŞOK ve Migros'un 29 Mart 2025 Cumartesi günü (bugün) yani Ramazan Bayramı arefe gününde normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor.

31 Mart 2025 Arefe Günü itibarıyla BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerinin büyük çoğunluğunun normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Bayram alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
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