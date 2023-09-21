Ludogorets Spartak Trnava maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ludogorets - Spartak Trnava karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Ludogorets ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ludogorets - Spartak Trnava maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.Ludogorets - Spartak Trnava maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.19.45 Legia Varşova - Aston Villa19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar19.45 Genk - Fiorentina19.45 Ferencvaros - Cukaricki19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen19.45 HJK - PAOK19.45 Ludogorets - Spartak Trnava19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik22.00 Zorya Luhansk - Gent22.00 Viktoria Plzen - Ballkani22.00 Dinamo Zagreb - Astana22.00 Club Brugge - Beşiktaş22.00 Lugano - Bodo/Glimt