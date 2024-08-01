Haber Tarihi: 01 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 17:19

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025

Yurt başvurusu için gözler GSB'den gelecek resmi açıklamada. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuruları takvimi de netleşmiş olacak. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu takvimi açıklandı mı, nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte son bilgiler.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025
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KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından başlayacak. Tercih işlemleri 2 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek olup yerleştirme sonuçlarının ardından yurt başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden alınacak. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu takvimi açıklandı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme işlemi ardından başlıyor. Öğrenciler YKS tercihlerini 2 Ağustos gününe kadar yapabiliyor. Yerleştirme sonuçlarının hemen sonrasında KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURU İLK KAYIT ÜCRETİ

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar KYK Yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.


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