Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 11:09

KYK burs neden çıkmaz, çıkmıyor? 2023

Yüksek öğrenimi kazanan öğrencilerin başvurabildiği burs ve kredi türü olan KYK bursu ve kredi sonuçları önceki gün açıklandı. Maddi durumu devlet tarafından yapılan araştırmaya ve öğrencinin sunmuş olduğu belgelere göre kötü olan kişilere karşılıksız burs verilirken, diğer durumu iyi olan öğrencilere de kredi çıktığı belirtildi. Bunun yanında bazı öğrenciler, durumu kötü olmasına rağmen kendilerine burs çıkmadığını belirterek nereye başvuru yapılmasını gerektiği ile ilgili birçok soruyu merak etmektedirler. Peki, KYK burs neden çıkmaz, çıkmıyor? 2023

KYK burs neden çıkmaz, çıkmıyor? 2023
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın duyurusu sonrası açıklandı. İşte KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

KYK Bursu Neden Çıkmaz?

Öncelikle ailesinin maddi durumu iyi olan öğrencilere burs verilmediğini belirtmemiz gerekmektedir. Bunun yanında bir öğrenciye başvuru yapmasına rağmen neden burs çıkmadığını olasılıklarla birlikle madde madde açıklayacağız. Burs çıkmamasının temel olası sebepleri:
Ailenizin maddi durumunun iyi olması

Başvuru tarihinde sigortalı olarak bir yerde çalışıyor olmanız

Üzerinizde tapulu bir taşınmazın olması ya da size ait bir taşıtın olması

Banka hesabınızda yüklü miktarda paranızın olması

Daha önce adli bir suça bulaşmanız

İkinci örgün üniversiteyi okuyor olmanız

Özel üniversitede okuyor olmanız

Birçok öğrencinin beyanına göre, yukarıdaki durumların hiçbirini taşımadıklarına rağmen kendilerine burs çıkmadığını söylemekte ve bu konu ile ilgili mağdur olduklarını düşünmektedirler.

Başta KYK (Kredi Yurtlar Kurumu ) bu sorunu minimize etmek için, kendisine başvuran hemen herkese kredi yardımında bulunmaya çalışmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda başvuru yapan her öğrenciye ya burs ya da kredi çıkmaktaydı. Ama son birkaç yıldır bazı öğrenciler başvuru yapmalarına rağmen kendilerine kredi ya da burs çıkmadığını belirtmeye başladılar. Maddi durumu iyi olan öğrencilere zaten burs verilmemektedir. Ama bu öğrenciler kredi alabilmektedirler.

Burs Çıkmayanlar İtiraz Edebilirler

Asıl sorun maddi durumu çok kötü olan öğrencilere KYK bursunun çıkmamasıdır. Siz de hem maddi durumunuz kötü olduğunu düşünüp size kredi çıkmadığını iddia ediyorsanız mutlaka başta KYK Genel Merkezine olmak üzere bulunduğunuz ilin KYK Müdürlüğüne mutlaka yazılı itiraz başvurunuzu yapmalısınız.

Üniversite okuyup da kendisine burs çıkmayan maddi durumu kötü olan öğrenciler bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına başvurarak yardım da talep edebilirler. Başvuru ile birlikte maddi durumunuzun kötü olduğunu ispatlayan belgeleri de mutlaka başvuru dilekçesine eklemelisiniz. Tabi bu başvurunuz sizin ekstra başvurunuz olacaktır. Sizi asıl mağdur eden KYK bursunun çıkmaması olduğu için bu konu hakkında takip sürecini elden bırakmayınız. Birçok öğrenci bu şekilde burs almayı başarmıştır.

Ocak ayından itibaren verilmeye başlanacak burs ve kredilerin üç aylık toplu verilmesi beklenmektedir. Bu da birçok öğrencinin birikmiş ola ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir rakam demektir.

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