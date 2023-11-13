KYK burs kartı ne zaman gelir? 2023 Ziraat Bankası Genç Kart ne zaman gelir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

KYK burs kartı ne zaman gelecek? sorusu henüz banka kartını alamayan öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde. Ekim, kasım ve aralık ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak" ifadelerini kullandı. 29 Aralık'tan itibaren burslarını alacak öğrenciler, banka kartı olmaması durumunda şubelerden de çekim yapabilecekler. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla gerçekleşecek.KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.KYK bursu veya öğrenin kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylatması gerekiyor.Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükseltildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı burs ve kredileri için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu bildirdi. Bak, başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirildiğini belirterek, "Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere GSB bursu ya da kredi tahsisinde bulunuluyor. Halen GSB burs ve kredisi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.Burs ve kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek. 15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine GSB burs ve kredi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor. Noterde yapılan kefaletnamelerin en geç 26 Kasım saat 23.59'a kadar 'https://kredibursbelgeislem.gsb.gov.tr/' adresine yükleyerek belgenin kaydedilmesi gerekiyor. Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol gereği, kefaletnamelerin aslının gönderilmesine gerek görülmüyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.