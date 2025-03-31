Kuyumcular Bayramda Açık mı? 2025

Ramazan Bayramı süresince kuyumcuların çalışma durumu, bayramın hangi gününe denk geldiğine ve kuyumcuların bulundukları konuma göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bayramın ilk günü birçok kuyumcu kapalıdır. Ancak, bazı büyük alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan kuyumcular ve turistik bölgelerdeki kuyumcular, bayramın belirli saatlerinde hizmet verebilir.

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi arefe günüdür. Arefe günü, birçok kuyumcu normal çalışma saatlerine yakın veya yarım gün şeklinde hizmet verebilir.



Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar Ramazan bayramının 1. günüdür ve bu gün bir çok kuyumcu kapalı olacaktır.



Bayramın 2. ve 3. Günleri: 31 Mart 2025 pazartesi ve 1 Nisan 2025 salı günlerinde bazı kuyumcuların açılma ihtimali vardır.



