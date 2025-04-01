Kral Kaybederse yeni bölüm var mı, bu akşam var mı?

Kral Kaybederse bu akşam var mı? Star tv ekranlarında her Salı akşam izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesi ile dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken, senaryosu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrollerinde ise Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. 1990'lı yıllarda geçen dizi avcının nasıl av haline geldiğini sorgulatıyor. Peki Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman? İşte bugünün yayın akışı bilgisi...



KRAL KAYBEDERSE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Kral Kaybederse yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. 1 Nisan Star Tv yayın akışı listesine göre dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.



KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Kral Kaybederse yeni bölümünün 8 Nisan Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.



STAR TV YAYIN AKIŞI 1 NİSAN SALI



07:00 Kral Kaybederse

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

16:45 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse - TEKRAR

22:45 Sahipsizler

01:15 Sucu Kamil

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