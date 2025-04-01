Haber Tarihi: 01 Nisan 2025 20:08 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 20:08

Kral Kaybederse yeni bölüm var mı, bu akşam var mı?

Kral Kaybederse yeni bölüm var mı sorusu, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. 10 Şubat 2025 akşamı ilk bölümü ile ekran macerasına başlayan dizi, her Salı Star TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse, avcının nasıl av haline geldiğini işliyor. Diğer taraftan bayram haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Ekran başındaki izleyiciler de Kral Kaybederse yeni bölüm yayın durumuna odaklandı. Peki Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman? 1 Nisan Salı Star tv yayın akışı bilgisi...

Kral Kaybederse yeni bölüm var mı, bu akşam var mı?
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Kral Kaybederse bu akşam var mı? Star tv ekranlarında her Salı akşam izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesi ile dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken, senaryosu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrollerinde ise Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. 1990'lı yıllarda geçen dizi avcının nasıl av haline geldiğini sorgulatıyor. Peki Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman? İşte bugünün yayın akışı bilgisi...

KRAL KAYBEDERSE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kral Kaybederse yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. 1 Nisan Star Tv yayın akışı listesine göre dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kral Kaybederse yeni bölümünün 8 Nisan Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI 1 NİSAN SALI

07:00 Kral Kaybederse
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar
16:45 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse - TEKRAR
22:45 Sahipsizler
01:15 Sucu Kamil
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