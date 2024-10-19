Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 11:50

Kötü Kan final mi yaptı? Kötü Kan neden final yaptı?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kötü Kan dizisi final yaptı. Dizinin son bölümünün ardından Kötü Kan neden final yaptı sorusu gündeme geldi. Dizinin reyting sonuçlarını kadrosu bile kurtaramadı. Peki, Kötü Kan final mi yaptı?

Kötü Kan final mi yaptı? Kötü Kan neden final yaptı?
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Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen gibi oyuncuların yer aldığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu Kötü Kan dizisi final yaptı.

Dizinin izleyicileri tarafından Kötü Kan neden final yaptı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

KÖTÜ KAN NEDEN FİNAL YAPTI?

Kötü Kan dizisi reyting sonuçlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle final yaptı.

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen dizi aynı gün yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar gibi diziler ile rekabet edemedi.

Dizinin dördüncü bölümü reyting sonuçlarına göre tüm seyircilerde 2.34, AB'de 1.3 ve ABC1'de 2.89 sonuç almıştı.

KÖTÜ KAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kötü Kan dizisinde başrollerini Eran Saban ve Damla Sözen oynuyor.

Dizinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz ve Mutluhan Kasap yer alıyordu.


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