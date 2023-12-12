12 ARALIK TV8,5 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Kopenhag - Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz? Kopenhag - GS maçı TV 8,5'ta mı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'a konuk olacak. 5 hafta sonunda 5 puan toplayan iki takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Averaj farkıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, galibiyet halinde bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Peki, Galatasaray-Galatasaray maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışıKopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.Blue Sport 6 Live HDC More SuomiCosmote Sport 3 HDCytavision Sports 6 HDDAZN Canada ($/geo/R)DAZN Deutsch ($/geo/R)Digi Sport 2 Romania HDEXXEN Digital TürkiyeLiveScore [app] (ROI only)M+ Liga de Campeones 7MATCH! Arena HDNova Sport 4 Czech HDParamount+ USA ($/geo/R)Pickx+ Sports 3 HDPolsat Sport Premium 1 HDSport 24 At Sea ExtraStan Sport AustraliaStöd 2 Sport 3SuperSport LaLiga HDTNT Sports 2 HD UKTV2 Play NorgeTV4 Play+ SverigeViaPlay Baltic HDViaPlay Danmark HDZiggo Sport Docu06:45 "Galatasaray - Manchester United" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu07:00 Klasikler08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri10:00 %100 Futbol11:00 Son Karar12:00 Kick Off - Beşiktaş 2014 - 2015 Avrupa Macerası14:30 Kick Off - Fenerbahçe 2012 - 2013 Avrupa Ligi16:30 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri18:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin19:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri20:10 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200822:20 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri23:50 All The Goals / Andy Cole00:00 Hollanda Eredivisie 14. Hafta Özetleri01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 15. Hafta Özetleri01:45 Efsane Maçlar / Fenerbahçe - Chelsea Şampiyonlar Ligi 2007 - 200803:30 "Milan - PSG" UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Hafta05:15 "Manchester City - Leipzig" UEFA Şampiyonlar Ligi G GrubuGrabara, Jelert, Vavro, Boilesen, Diks, Falk, Lerager, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Claesson.Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.