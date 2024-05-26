Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 20:02 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 20:02

Konyaspor ligden düşer mi? Küme düşme ihtimali var mı?

Konyaspor ligden düşer mi? Küme düşme ihtimali var mı? soruları merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan son haftaya taşınırken, şampiyonluk yarışı kadar küme düşme mücadelesi de nefesleri kesiyor. Peki, Konyaspor'un küme düşme ihtimali var mı?

Konyaspor ligden düşer mi? Küme düşme ihtimali var mı?
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Trendyol Süper Lig'in şampiyonun yanı sıra küme düşen 4. takımın belirlenmesi de son haftaya kaldı.

İstanbulspor ve Pendikspor'un ardından, dün son maçını oynayan Karagümrük lige veda eden üçüncü takım oldu. Ligden düşecek dördüncü takım bugün oynanacak son maçlarla belli olacak.

Küme düşme hattındaki dört takımdan hangisinin düşeceği puan hesaplarının yanı sıra üçlü, dörtlü averajlara bile bağlı olarak belirlenebilir.

Düşmemek için mücadele eden takımlar şunlar: Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor.

"Hangi takım nasıl kümede kalır?" sorusunun yanıtı hayli çetrefilli. Düşme ihtimali olan takımların bugün saat 19.00'da oynayacakları son maçları şöyle:

Hatayspor - Rizespor

Trabzonspor - Ankaragücü

Pendikspor - Gaziantep FK

Konyaspor - Galatasaray

Küme düşme ihtimali bulunan bu dört takımın puan durumları ve sıralamaları ise şöyle:

14. Konyaspor 41 puan (-11 averaj)

15. Gaziantep FK 41 puan (-8 averaj)

16. Ankaragücü 40 puan (-4 averaj)

17. Karagümrük 40 puan (-3 averaj)

18. Hatayspor 38 puan (-9 averaj)

19. Pendikspor 37 puan (-30 averaj)

20. İstanbulspor 16 puan (-47 averaj)

KONYA'DA HEM ŞAMPİYONLUK HEM KÜMEDE KALMA MAÇI

Süper Lig'in en kritik maçlarından biri Konya'da oynanacak. Konyaspor-Galatasaray maçı hem şampiyonluk hem düşme hattının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Galatasaray, Konyaspor'u yenerse şampiyon olacak. Konyaspor bu durumda, Hatayspor ve Ankaragücü takımlarından birinin puan kaybı halinde yine de ligde kalabilir. Galatasaray-Konyaspor maçının berabere bitmesi halinde, sarı kırmızılılar yine şampiyon olurken, Konya ekibi de ligde kalacak.

Konya ekibi, Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse genel averajla ligden düşecek.

Gaziantep FK ise, Pendik deplasmanında yenilse dahi, Hatayspor ve Ankaragücü'nden birinin puan kaybı halinde ligde kalabilecek.

Aynı şekilde Gaziantep için de Hatayspor'la 41 puanda eşitlenmesi halinde ligden düşmesi söz konusu.

Zorlu Trabzon deplasmanına çıkan Ankaragücü kazanırsa 43 puanla ligde kalmayı garantileyecek. Sarı lacivertli ekip yenilir veya berabere kalırsa, Hatayspor'un puan kaybetmesine bakacak.

Ankaragücü, Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse, ikili averajla lige veda edecek.

 CANLI SONUÇLAR
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Konyaspor 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor
Trabzonspor 0-1 Ankaragücü
Hatayspor 1-0 Rizespor
Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş
A.Demirspor 1-4 Başakşehir
Pendikspor 0-1 Gaziantep

Bu hafta alınan sonuçlar

Alanyaspor 1-1 Antalyaspor
Karagümrük 3-1 Samsunspor
Sivasspor 2-1 Kayserispor

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