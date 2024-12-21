Süper Lig'de 17'nci hafta heyecanı Kayserispor - Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a takıldığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, mücadeleden mutlak üç puan hedefliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Kayserispor mücadelesi öncesinde Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdülkerim Bardakçı gibi oyuncular ceza sınırında olurken Roland Sallai cezası sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

Süper Lig'in 17. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle Pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.üper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.