Haber Tarihi: 21 Aralık 2024 18:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 18:04

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sarı-kırmızılılar, dün gece Eyüpspor ile berabere kalarak birer puan paylaşan ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını açmak için zirve yarışında büyük şansa sahip. İki takım arasındaki 57. randevuda Galatasaray, Kayserispor'a karşı büyük bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Süper Lig'de 17'nci hafta heyecanı Kayserispor - Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a takıldığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, mücadeleden mutlak üç puan hedefliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Kayserispor mücadelesi öncesinde Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdülkerim Bardakçı gibi oyuncular ceza sınırında olurken Roland Sallai cezası sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
 
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? 

Süper Lig'in 17. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROLAND SALLAİ CEZALI

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle Pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.üper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Thomas Reis: '30 puana geldiğimiz için çok mutluyuz' Samsunspor Thomas Reis: "30 puana geldiğimiz için çok mutluyuz"
Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz) Gündem Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz Ücretsiz)
Trabzonspor'da fesih kararı! Trabzonspor Trabzonspor'da fesih kararı!
Haaland'dan özeleştiri: 'İyi değildim' Manchester City Haaland'dan özeleştiri: "İyi değildim"
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Pep Guardiola: 'Geri dönmenin yolunu bulmalıyız' Manchester City Pep Guardiola: "Geri dönmenin yolunu bulmalıyız"
Manisa FK, Şanlıurfaspor'a şans tanımadı! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, Şanlıurfaspor'a şans tanımadı!
Sivas'ta gol sesi çıkmadı Sivasspor Sivas'ta gol sesi çıkmadı
Mallorca, deplasmanda Getafe'yi Cyle Larin'le devirdi La Liga Mallorca, deplasmanda Getafe'yi Cyle Larin'le devirdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yusuf Demir, Süper Lig yolcusu
2
Galatasaray'a 20 milyon euro'luk müjde
3
Galatasaray'da gündem Mikautadze; Lyon'un talebi
4
Barcelona - Atletico Madrid: Muhtemel 11'ler
5
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme
6
Jose Mourinho, ameliyat için İstanbul'dan ayrılacak
7
Galatasaray'da Kayseri kafilesinde 5 eksik

SON HABERLER