Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 17:20

Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu. Fenerbahçe, 28. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray'ın bay geçtiği, Beşiktaş'ın Giresunspor'u mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de 6 isim maçta süre alamayacak. Kritik müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok atandı.
KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan; Salih, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Ricci, Shukurov; Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi; Emre Mor, Arao, Zajc, Arda Güler; Valencia, Serdar Dursun.

F.BAHÇE, YARA SARMAK İSTİYOR

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

KARAGÜMRÜK, 11 MAÇTIR YENİLMİYOR


Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Karagümrüklü Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.

SINIRDAKİLER

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK MAÇTA 9 GOL ATILDI

İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.
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