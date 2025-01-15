Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 13:45

Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2025

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum ne?

Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2025
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"Kademeli emeklilik gelecek mi", kademeli emeklilikte son durum... Kademeli emeklilik düzenlemesi, 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olan ve EYT kapsamına dahil olamayan milyonların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye dair merak edilen soruya yanıt verdi.
28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçerek yasalaşan EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanları kapsayacak şekilde hazırlandı.

Aradan geçen iki yıla yakın sürede 3 milyona yakın kişi EYT düzenlemesi ile emekli olma hakkı kazanırken, işe giriş tarihi nedeniyle uygulamadan faydalanamayan milyonlarca vatandaş, bu durumu 'çifte standart' olarak değerlendirdi. Bu beklenti doğrultusunda ortaya çıkan 'kademeli emeklilik' talepleri her dönem tartışma konusu olmaya devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİNE KAPIYI KAPATTI

Kademeli emeklilik kapsamına girenlerin mağduriyet yaşadığını belirtmesi ve kısa zaman dilimleri ile emeklilik haklarının yıllarca ertelendiğini vurgulaması üzerine Işıkhan, yaşananların bir mağduriyet durumuna yol açmadığını belirterek "Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir." ifadesini kullandı.

Halihazırda uygulanan ekonomi politikaları ve Sosyal Güvenlik sistemlerindeki sağlıksız durumlara da dikkat çeken Işıkhan, Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." ifadeleri ile kademeli prim beklentilerine kapıyı kapattı.

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