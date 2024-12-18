Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında? (Survivor 2025 kadrosu)

Survivor yarışmasıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım attı. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır. 2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.





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MMA dışında, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye'deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır.

Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan Kaan Kazgan, dövüş sporlarındaki başarılarıyla tanınıyor. Sakarya doğumlu olan ve Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ile MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanlara sahip Kazgan, Survivor'ın zorlu koşullarında yeteneklerini sergilemeye hazır.