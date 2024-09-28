Jahrein neden tutuklu?

Sosyal medya fenomeni Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Müstehcenlik suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Jahrein, bu süreçte savcılık tarafından sorgulandı ve tutuklandı. Jahrein tutuklanma sebebi sorgulanıyor. İşte Jahrein Ahmet Sonuç kimdir, ne dedi? Jahrein neden hapiste, sorularının yanıtı...

Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç), Antalya'da müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Jahrein ve E.K. isimli bir şahıs, internet aracılığıyla genel ahlaka aykırı konuşmalar ve yayınlar yapmaları üzerine gözaltına alındı. Bu olay, X (eski adıyla Twitter) platformunda 'RockerpuckEvil' ve 'Pungent 666' rumuzlu kullanıcıların yönettiği bir sohbet odasında yapılan konuşmaların incelenmesiyle ortaya çıktı.

Açıklamada, Twitch platformunda Jahrein'in benzer içerikte konuşmalar yaptığı tespit edilerek, Ahmet Sonuç'un Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi uyarınca müstehcenlik suçundan işlem gördüğü bildirildi. Bu kapsamda iki şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklama işlemleri başlatılmıştır.

Özetle Jahrein'in yaptığı bazı yayınlar ve içerikler, özellikle toplumun genel ahlakına aykırı olduğu iddiasıyla suçlama konusu oldu.

Ahmet Sonuç, namıdiğer Jahrein, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Karabük'te tamamladıktan sonra, ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya okumak için Almanya'ya yerleşti. Ancak, eğitim hayatı boyunca oyunlara olan ilgisi daha ağır bastı.

Ahmet Sonuç, YouTube üzerinden videolar çekerek ve Twitch'te yayınlar yaparak internet dünyasında tanınmaya başladı. Twitch yayıncılığına 2011 yılında başladı ve 2013 yılında Twitch'in kapanışıyla kısa bir ara verdi. Eğitimini üniversitenin son yılında bırakıp Polonya'ya taşındı. 2018 yılında "Oyunun Yıldızları Ödülleri"nde en iyi yayıncı ödülüne layık görüldü. Sonrasında Türkiye'ye geri dönerek Antalya'ya yerleşti.

Jahrein, 2012'den bu yana YouTube üzerinde de aktif olarak oyun videoları paylaşmaya devam ediyor. Özellikle oyun dünyasıyla ilgili yayınları ve farklı platformlarda gerçekleştirdiği yayınlarla geniş bir kitleye hitap eden Sonuç, Türkiye'de internet yayıncılığının önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya fenomeni Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Müstehcenlik suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Jahrein, bu süreçte savcılık tarafından sorgulandı ve tutuklandı. Jahrein tutuklanma sebebi sorgulanıyor. İşte Jahrein Ahmet Sonuç kimdir, ne dedi? Jahrein neden hapiste, sorularının yanıtı...

Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç), Antalya'da müstehcen yayınlar nedeniyle gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Jahrein ve E.K. isimli bir şahıs, internet aracılığıyla genel ahlaka aykırı konuşmalar ve yayınlar yapmaları üzerine gözaltına alındı. Bu olay, X (eski adıyla Twitter) platformunda 'RockerpuckEvil' ve 'Pungent 666' rumuzlu kullanıcıların yönettiği bir sohbet odasında yapılan konuşmaların incelenmesiyle ortaya çıktı.

Açıklamada, Twitch platformunda Jahrein'in benzer içerikte konuşmalar yaptığı tespit edilerek, Ahmet Sonuç'un Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi uyarınca müstehcenlik suçundan işlem gördüğü bildirildi. Bu kapsamda iki şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklama işlemleri başlatılmıştır.

Özetle Jahrein'in yaptığı bazı yayınlar ve içerikler, özellikle toplumun genel ahlakına aykırı olduğu iddiasıyla suçlama konusu oldu.

JAHREİN AHMET SONUÇ KİMDİR?

Ahmet Sonuç, namıdiğer Jahrein, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Karabük'te tamamladıktan sonra, ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya okumak için Almanya'ya yerleşti. Ancak, eğitim hayatı boyunca oyunlara olan ilgisi daha ağır bastı.

Ahmet Sonuç, YouTube üzerinden videolar çekerek ve Twitch'te yayınlar yaparak internet dünyasında tanınmaya başladı. Twitch yayıncılığına 2011 yılında başladı ve 2013 yılında Twitch'in kapanışıyla kısa bir ara verdi. Eğitimini üniversitenin son yılında bırakıp Polonya'ya taşındı. 2018 yılında "Oyunun Yıldızları Ödülleri"nde en iyi yayıncı ödülüne layık görüldü. Sonrasında Türkiye'ye geri dönerek Antalya'ya yerleşti.

Jahrein, 2012'den bu yana YouTube üzerinde de aktif olarak oyun videoları paylaşmaya devam ediyor. Özellikle oyun dünyasıyla ilgili yayınları ve farklı platformlarda gerçekleştirdiği yayınlarla geniş bir kitleye hitap eden Sonuç, Türkiye'de internet yayıncılığının önde gelen isimlerinden biri haline geldi.