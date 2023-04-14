İZLE Galatasaray Kayserispor maçı canlı, Galatasaray Kayserispor link
Haber Tarihi: 14 Nisan 2023 16:21 -
Güncelleme Tarihi:
14 Nisan 2023 16:21
İZLE Galatasaray Kayserispor maçı canlı, Galatasaray Kayserispor link
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Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Süper Lig'in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor'un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar. Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bugün evinde Yukatel Kayserispor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi. Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo fizikten kaldı
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü. Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak. Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor. Zaniolo özellikle Başakşehir ile yapılan kupa maçında iyi performans sergileyemezken, defansa yardım etmemesi büyük sıkıntı yaratmıştı.
Galatasaray Kayserispor maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görevlendirildi. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
Eksikler
Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.
Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sahasındaki son 9 lig maçını kazandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.
54. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.
İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 73 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Abdülkerim Bardakcı'ya yoğun tedavi
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu maç saatinde belli olacak. Başakşehir'le oynanan kupa maçında yedek kalan Victor Nelsson bugün sahadaki yerini alacak. Eğer yetişirse Abdülkerim sahada olacak. Yetişmezse Kaan forma giyecek.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine kadar hedefi!
Deprem, milli ara ve bay olduğu haftayla birlikte Galatasaray son 2 ayda sadece 4 resmi maç yapabildi. Oyun ritmini kaybeden ve ligde galibiyet serisi Konya'da sona eren sarı-kırmızılı takım, kupadan da elendi. Süper Lig'de 29. haftanın açılışında Kayserispor'u saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray'ı 17 gün içinde birbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk, nisan ayı sonundaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 3 maça 9 puan hedefi koydu.
Okan Buruk, Kayserispor'u ezberledi
Son lig maçında Adana Demir-spor'u yenen Galatasaray, Kayseri-spor-Alanyaspor- Karagümrük üçlüsü ile yeni bir galibiyet serisi yakalamaya motive oldu. Kayserispor'u geçen hafta kupada Fenerbahçe'ye elendikleri mücadelede analiz ekibine takip ettiren Okan Buruk, rakiplerinin zayıf yönlerini oyuncularına tek tek anlattı.
Okan Buruk efsanelerin peşinde
Aslan bu sezon evinde gösterdiği performansla öne çıkıyor. Sahasında son 9 lig maçında puan kaybetmeyen G.Saray'ın hocası Okan Buruk da bugün efsaneler arasına katılmak için kulübede olacak. G.Saray'da daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabildi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.
Galatasaray'ın yıldızları tehlikede!
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Cim Bom 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Bugün de 54. randevu Nef Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu için sarı alarm verildi... Sarı-Kırmızılılar'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Okan Buruk'un, gereksiz ve basit kartlar konusunda dikkatli olmaları yönünde oyuncularına uyarı üstüne uyarıda bulunduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, güçlü rakibi Kayseri karşısında skorun erken gelmesi durumunda sınırdaki yıldızlardan birkaçını tedbir amaçlı kenara almayı düşünüyor.
Galatasaray'ın hedefi ilk 15'te gol
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşması öncesinde gol stratejisini belirledi. Hafta arasında oyuncularıyla toplantı yapan ve oyuncularından beklentilerini anlatan Buruk, rakipleri karşısında hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak olan Galatasaray, mücadeleye baskılı bir şekilde başlayacak. İlk 15 dakika içinde gol bulmak isteyen Aslan, bu mücadeleyi kazanarak iç sahadaki 12. galibiyetini almak istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon evinde 13 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.