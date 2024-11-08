İstanbul'a kar yağacak mı? 2024 Bu sene kar ne zaman yağacak?

Havaların soğumasıyla birlikte "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü henüz bu konuda kesin bir açıklama yapmamış olsa da uzmanların kış aylarına dair önemli tahminleri var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu. İşte kış mevsimine dair merak edilen detaylar:

Şu an için İstanbul'a kar yağışı ile ilgili net bir tahmin bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu konuda güncel bilgiler geldiğinde paylaşılacaktır.

Dr. Özdemir, bu hafta sonuna kadar Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti. "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında. Şu ana kadar yağışlı sistemler ülkemize ya hiç gelmedi ya da sadece kısa süreli etkili oldu. Karadeniz sahil kesimlerinde bu tür yağışlar gözlemlendi. Fakat Azor Yüksek Basıncı'nın etkisinin azalması ve yağışlı sistemlerin etkisini artırması, kasım ayının ikinci yarısında beklenebilir" dedi.

Kış mevsimine dair tahminlerde bulunan Dr. Özdemir, "Polar vortex, yani kutup girdabı sisteminin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine neden olabilir. Kutupsal jet akımının hızının azalması, kutup bölgesindeki soğuk havanın güney bölgelerine inmesine yol açar. Bu durumun etkisiyle Doğu Avrupa ve ülkemizin bu yıl soğuk, yağışlı ve karlı bir kış geçirme olasılığı yüksek" dedi.