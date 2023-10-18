Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 12:12

İslami Cihad kimdir, nedir? Filistin İslami Cihat Örgütü hakkında merak edilenler

İsrail ordusu, Gazze'de en az 500 kişinin öldüğü hastane saldırısının Filistin İslami Cihad örgütü tarafından yapıldığını savundu. İslami Cihad ise saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı. Peki, İslami Cihad kimdir, nedir? İşte Filistin İslami Cihat Örgütü hakkında merak edilenler

İslami Cihad kimdir, nedir? Filistin İslami Cihat Örgütü hakkında merak edilenler
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İsrail ordusu (IDF), Gazze'de en az 500 kişinin öldüğü El Ehli Vaftiz Hastanesi saldırısının Filistin İslami Cihad örgütü tarafından yapıldığını savundu.
IDF'den yapılan açıklamada, "İstihbarat servislerinden edindiğimiz ve çeşitli kaynaklara dayanan bilgilere göre, hastaneye yönelik başarısız roket saldırısından İslami Cihad sorumludur" denildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "Tüm dünya bilsin: Gazze'deki hastaneye saldıranlar İsrail ordusu değil, Gazze'deki barbar teröristlerdir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Çocuklarımızı vahşice öldürenler kendi çocuklarını da öldürüyorlar" denildi.

Filistin İslami Cihad: Saldırıdan sorumlu değiliz

Reuters'ın haberine göre Filistin İslami Cihad, Gazze'deki hastane saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta Gazze sınırlarındaki İslami Cihad örgütünü de hedef alıyor.

Bu arada Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri hastane saldırısını görüşmek üzere çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplanmasını talep etti.

İslami Cihad kimdir, nedir? 


Filistin İslami Cihat Hareketi, Filistinli mücahit grup. Birleşik Devletler, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Avustralya ve İsrail tarafından terörist grup olarak tanımlanmaktadır.

İslami Cihat, Hamas'a göre daha küçüktür ve Hamas kadar geniş bir sosyal ağa sahip değildir. 1970'lerde Mısır'ın bir kolu olarak Fethi Şikaki ve Abdülaziz Avda tarafından kuruldu, günümüzde hâlen varlığını sürdüren örgütün yol göstericisi Ramazan Şallah'dır.


Filistin İslami Cihat Hareketi'nin tanınmış üyeleri

Ramazan Şallah
Fethi Şikaki
Hızır Adnan
Mahmud Tavalbe
Mahmud Seader
Hanadi Caradat
Tamer Khuweir
Muhammed Daduh
Mahmud el Meczup
Husam Caradat
Ayman el Fayed

 

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