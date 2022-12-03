Inter, Altay Bayındır'ı listesine yazdı

Inter, deneyimli file bekçisi Samir Handanovic'in yerine gelecek yıl yapacağı transferlerin arasına Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı da ekledi.



İtalyan basını, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki Samir Handanovic'in yerini doldurmak için bir süredir arayışını devam ettiriyor. 26 yaşındaki Kamerunlu Andre Onana'yla forma rekabetine girecek isimlere bakan Inter'in Fenerbahçeli Altay Bayındır ile birlikte İsviçreli deneyimli eldiven Yann Sommer'i listenin tepesine yazdığı vurgulandı.



OCAK AYI KRİTİK



Verilen bilgilere göre Inter, Ocak ayında her iki oyuncu için de kulüplerine adeta yoklama yapacak.



Kulübü Borussia Mönchengladbach'ın Sommer'i serbest bırakmamak için elinden geleni yapması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin de Milli Takımın file gekçilerinden Altay'ı bonservis geliri elde etmeden gidişine göz yumması beklenmiyor.



Inter'in uzun süredir takip ettiği Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.



Altay Bayındır bu sezon çıktığı 24 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.





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