Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 14:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 14:30

İlhan Şeşen öldü mü, neden öldü? İlhan Şeşen kimdir?

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti. Peki, İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen öldü mü, neden öldü?

İlhan Şeşen öldü mü, neden öldü? İlhan Şeşen kimdir?
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Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 10 yıl boyunca avukat olarak çalıştı. Ancak müziğe olan ilgisi ağır bastı ve 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müzik kariyerine adım attı. 1971'de "Kavga" adlı ilk kırkbeşliğini çıkardı. 1983'te yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu. Solo kariyerinde ise 1994'te "Aşk Haklı" albümünü yayımladı. Şeşen, televizyon programları hazırlayıp sundu, dizi oyunculuğu yaptı ve birçok unutulmaz şarkıya imza attı.

İLHAN ŞEŞEN'İN ÇOCUKLARI VAR MI, EŞİ KİM?

İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile hayatını birleştirdi, ancak bu evlilik 1996 yılında sona erdi. Bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocukları dünyaya geldi. Sanatçının özel hayatı hakkında çok fazla detay paylaşılmasa da, eski eşi Arzu Şeşen ile ilgili kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır. Şeşen'in müzik kariyerindeki başarıları kadar, ailesiyle olan bağları da merak konusu olmuştur. Özellikle çocuklarıyla ilişkisi hakkında zaman zaman röportajlarında samimi açıklamalarda bulunan usta sanatçı, sanat hayatına olan bağlılığıyla da tanınmaktadır.

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