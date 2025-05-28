İl dışı tayin açıldı mı, il dışı kontenjan listesi 2025 | İl dışı öğretmen atama listesi ve kılavuzu (Mebbis-MEB)

Öğretmenlerin il dışı atama duyurusu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek. Peki, il dışı atama başvuru ekranı açıldı mı? Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?



İL DIŞI TAYİN AÇILDI MI?



İl dışı öğretmen atama başvuruları için beklenen an geldi! Öğretmenler, il dışı atama başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle gerçekleştirebilecekler. MEB, başvuru ekranını yarın itibarıyla erişime açacağını duyurmuştu ve takvime uygun olarak başvuru ekranı aktif hale getirildi.



BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.



Öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için il dışı atama başvurularını belirtilen tarihler arasında ve eksiksiz bir şekilde yapmaları büyük önem taşıyor. Özellikle MEBBİS üzerinden yapılacak başvurularda girilen bilgilerin doğruluğu, atama sürecinin sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahip.



İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025



2025 yılı il dışı öğretmen atama takvimi, öğretmenlerin planlamalarını yapabilmeleri için net bir şekilde belirlendi. Bu takvim, başvuruların başlangıcından atama kararnamelerinin iptaline kadar tüm aşamaları kapsıyor. İl dışı atama takvimine göre:



Başvurular:



Başlangıç: 28 Mayıs 2025



Bitiş: 2 Haziran 2025 (Saat 16.00'a kadar)



Öğretmenlerin, il dışı atama başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların son güne bırakılmaması, olası yoğunluk ve teknik aksaklıkları önlemek adına tavsiye edilmektedir.



Atamalar:



Atama Tarihi: 3 Haziran 2025



İl dışı atama sonuçları, belirlenen tarihte MEB'in resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak. Öğretmenler, bu tarihte il dışı kontenjan listesine göre yerleştirmelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenebilecekler.



E Bölümü 2'nci Madde Kapsamında Atama İptali:



Başlangıç: 3 Haziran 2025



Bitiş: 4 Haziran 2025 (Saat 16.00'a kadar)



Belirtilen madde kapsamında il dışı ataması iptal hakkı bulunan öğretmenler, bu tarihler arasında iptal başvurusunda bulunabilirler.



İlişik Kesme:



Tarih: 27 Haziran 2025



Ataması yapılan öğretmenlerin eski görev yerlerinden ilişik kesme işlemleri bu tarihte gerçekleştirilecek. Yeni görev yerlerine başlamadan önce bu işlemin tamamlanması gerekmektedir.



E Bölümü 3'üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvurusu:



Başlangıç: 6 Ağustos 2025



Bitiş: 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00'a kadar)



Belirtilen madde kapsamında il dışı ataması iptal hakkı bulunan öğretmenler için ikinci bir iptal başvuru süreci bu tarihler arasında açılacak.



Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi:



Tarih: 12 Ağustos 2025



Atama kararnamelerinin iptal süreçleri, belirlenen bu son tarihe kadar tamamlanacak.

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