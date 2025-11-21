Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 12:13 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 12:13

Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Fiyat Listesi 2025

Otomobil piyasasında aylardır beklenen "Hurda Teşviki Yasası" için geri sayım sürüyor. Meclis kulislerinde konuşulan düzenlemenin Aralık ayında yasalaşması beklenirken, vatandaşlar şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Peki, 2025 hurda teşviki çıkarsa fiyatlar ne olur? İşte teşvik kapsamında olması beklenen yerli üretim araçlar ve tahmini fiyat listesi.

Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Fiyat Listesi 2025
Abone Ol
Yükselen araç fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle durağanlaşan otomotiv sektörü, "Hurda Teşviki" müjdesine kilitlendi. Kulislerden sızan bilgilere göre, 25 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti veya ciddi bir matrah indirimi sağlanması planlanıyor.

Henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmemiş olsa da, sektör temsilcileri düzenlemenin "yerli üretimi" kapsayacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu durum, gözleri Türkiye'de üretilen modellere çevirdi.

Hangi Araçlar Kapsama Girecek?
Taslak aşamasındaki düzenlemeye göre, teşvikten yararlanmak için satın alınacak aracın Türkiye'de üretilmesi şartı aranacak. Bu kapsamda öne çıkan modeller şunlar:

Fiat: Egea (Sedan, Cross)

Renault: Clio, Megane Sedan, Duster (Yeni)

Hyundai: i10, i20, Bayon

Toyota: Corolla, C-HR

Togg: T10X

Vatandaş Ne Zaman Başvurabilecek?

Düzenlemenin Aralık 2025 içinde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi ve bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, elinde 25 yaş üstü aracı olan vatandaşlar, lisanslı geri dönüşüm merkezlerine araçlarını teslim edip alacakları "Bertaraf Formu" ile bayilere giderek indirimli araç başvurusunda bulunabilecek.

Sektör Uyarısı: Uzmanlar, yasa çıkmadan önce ikinci el hurda araç fiyatlarında spekülatif artışlar olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Lamine Yamal: 'Hepsini istiyorum!' Barcelona Lamine Yamal: "Hepsini istiyorum!"
Göztepe'de Efkan yine sahne alacak Göztepe Göztepe'de Efkan yine sahne alacak
Karşıyakalı Erhan'dan bahis açıklaması TFF 3. Lig Karşıyakalı Erhan'dan bahis açıklaması
Drongelen'den geleceği için mesaj! Samsunspor Drongelen'den geleceği için mesaj!
Musaba: 'Benimle ilgilenen birçok Türk kulübü oldu' Samsunspor Musaba: "Benimle ilgilenen birçok Türk kulübü oldu"
Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe'ye yakışmadı' Samsunspor Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe'ye yakışmadı"
2025 Miss Universe Birincisi Fatima Bosch Kimdir? Gündem 2025 Miss Universe Birincisi Fatima Bosch Kimdir?
Çorum FK, zirve hedefiyle Bandırma deplasmanında Spor Toto 1. Lig Çorum FK, zirve hedefiyle Bandırma deplasmanında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Kupa'da şehirler belli oluyor!
2
Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!
3
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!
4
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!
5
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!
6
De Laurentiis, Victor Osimhen transferi yüzünden yargılanacak!
7
Jose Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna olay cevap!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.