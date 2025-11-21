Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Fiyat Listesi 2025

Yükselen araç fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle durağanlaşan otomotiv sektörü, "Hurda Teşviki" müjdesine kilitlendi. Kulislerden sızan bilgilere göre, 25 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti veya ciddi bir matrah indirimi sağlanması planlanıyor.



Henüz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmemiş olsa da, sektör temsilcileri düzenlemenin "yerli üretimi" kapsayacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu durum, gözleri Türkiye'de üretilen modellere çevirdi.



Hangi Araçlar Kapsama Girecek?

Taslak aşamasındaki düzenlemeye göre, teşvikten yararlanmak için satın alınacak aracın Türkiye'de üretilmesi şartı aranacak. Bu kapsamda öne çıkan modeller şunlar:



Fiat: Egea (Sedan, Cross)



Renault: Clio, Megane Sedan, Duster (Yeni)



Hyundai: i10, i20, Bayon



Toyota: Corolla, C-HR



Togg: T10X



Vatandaş Ne Zaman Başvurabilecek?



Düzenlemenin Aralık 2025 içinde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi ve bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, elinde 25 yaş üstü aracı olan vatandaşlar, lisanslı geri dönüşüm merkezlerine araçlarını teslim edip alacakları "Bertaraf Formu" ile bayilere giderek indirimli araç başvurusunda bulunabilecek.



Sektör Uyarısı: Uzmanlar, yasa çıkmadan önce ikinci el hurda araç fiyatlarında spekülatif artışlar olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

