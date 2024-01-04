Hudutsuz Sevda bugün, bu akşam var mı, neden yok? | Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam, hafta var mı, neden yok?

FOX TV ekranlarında her hafta perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün bu hafta ekranlarda olup olmayacağı dizisinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Hudutsuz Sevda'nın bu akşam yeni bölümü var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölümü ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı?



HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Bu akşam Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Yayın saatinde eski bölüm ekranlarda olacak.

Yeni yılın ilk haftası olması sebebi ile dizilerin ara verildiği bilgisi yer aldı. Bu yüzden bu akşam Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü yer almayacaktır. Yayın saatinde eski bölüm ekranlarda olacak.

Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 11 Ocak tarihinde izleyicilerle buluşacak.