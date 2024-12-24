Haber Tarihi: 24 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 12:58

Habertürk ve Show Tv satıldı mı?

Park Grubu, Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'ni bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devretti.

Habertürk ve Show Tv satıldı mı?
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Bünyesinde Habertürk, Show TV, Bloomberg gibi çok sayıda yayın organı bulunduran Ciner Yayın Holding'in çatı kuruluşu Park Grubu adıyla bir açıklama yayınlandı.

Açıklamaya göre, Turgay Ciner, medya sektöründen tümüyle çekildi ve sahibi olduğu medya kuruluşlarını Can Grubu'na devretti.

HABERTÜRK, SHOW TV VE BLOOMBERG GİBİ ÇOK SAYIDA YAYIN ORGANINI BULUNDURUYORDU

Can Grubu'nun bünyesinde Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumlar yer alıyordu.

Park Grubu'nun açıklamasında, "Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir." denildi.

DEVREDİLDİ

Park Grubu'nun açıklamasının devamında ise, "Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri yer aldı.

"SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Park Grubu'nun ardından devire ilişkin bir açıklama da Can Grubu'ndan geldi.

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."
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