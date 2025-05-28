Güzide Duran İşte Benim Stilim'den ayrıldı mı?

Moda dünyasının ikonik isimlerinden Güzide Duran'ın, popüler moda yarışması İşte Benim Stilim'deki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

Güzide Duran, televizyon dünyasına adım attığı günden itibaren zarafeti, stili ve deneyimleriyle dikkat çeken bir isim oldu. Özellikle İşte Benim Stilim gibi iddialı bir moda yarışmasında jüri koltuğuna oturması, programa farklı bir bakış açısı getirmiş ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Ancak son günlerde, Güzide Duran'ın İşte Benim Stilim'den ayrıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada ve magazin kulislerinde hızla yayıldı. Bu iddiaların kaynağı net olmamakla birlikte, Güzide Duran'ın son dönemdeki paylaşımları ve programla ilgili sessizliği bu söylentileri güçlendirdi.

Güzide Duran, hakkındaki ayrılık iddialarına ilişkin henüz kişisel bir açıklama yapmadı. Ünlü mankenin sosyal medya hesapları da bu konuda sessizliğini koruyor. Normal şartlarda bu tür haberlerin ardından genellikle açıklama yapan ünlü isimlerin aksine, Güzide Duran'ın sessizliği, hayranlarını endişelendiriyor. Güzide Duran'ın bu konudaki ilk resmi açıklaması, İşte Benim Stilim'deki geleceği hakkında kesin bilgiyi sunacak ve merakları giderecektir.