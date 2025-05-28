Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 13:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 13:58

Güzide Duran İşte Benim Stilim'den ayrıldı mı?

Son dönemde ekranlarda sıkça adından söz ettiren Güzide Duran, 'İşte Benim Stilim' yarışmasının yeni jüri üyesi olarak kariyerinde önemli bir adım atmış durumda. Peki, Güzide Duran kimdir, mesleği nedir? Hakkında merak edilen detaylara gelin birlikte bakalım!

Güzide Duran İşte Benim Stilim'den ayrıldı mı?
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Moda dünyasının ikonik isimlerinden Güzide Duran'ın, popüler moda yarışması İşte Benim Stilim'deki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi.

GÜZİDE DURAN İŞTE BENİM STİLİM'DEN AYRILDI MI?

Güzide Duran, televizyon dünyasına adım attığı günden itibaren zarafeti, stili ve deneyimleriyle dikkat çeken bir isim oldu. Özellikle İşte Benim Stilim gibi iddialı bir moda yarışmasında jüri koltuğuna oturması, programa farklı bir bakış açısı getirmiş ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Ancak son günlerde, Güzide Duran'ın İşte Benim Stilim'den ayrıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada ve magazin kulislerinde hızla yayıldı. Bu iddiaların kaynağı net olmamakla birlikte, Güzide Duran'ın son dönemdeki paylaşımları ve programla ilgili sessizliği bu söylentileri güçlendirdi.

GÜZİDE DURAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Güzide Duran, hakkındaki ayrılık iddialarına ilişkin henüz kişisel bir açıklama yapmadı. Ünlü mankenin sosyal medya hesapları da bu konuda sessizliğini koruyor. Normal şartlarda bu tür haberlerin ardından genellikle açıklama yapan ünlü isimlerin aksine, Güzide Duran'ın sessizliği, hayranlarını endişelendiriyor. Güzide Duran'ın bu konudaki ilk resmi açıklaması, İşte Benim Stilim'deki geleceği hakkında kesin bilgiyi sunacak ve merakları giderecektir.

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