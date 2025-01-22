Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 16:00

Gültekin ailesi Kartalkaya'da yok oldu: 14 kişi öldü

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin'in yangın sırasında annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Ayrıca Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi.

Gültekin ailesi Kartalkaya'da yok oldu: 14 kişi öldü
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Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.

Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

"Siz ne güzel insanlardınız"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.
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