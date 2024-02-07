Göztepe'den santrfora Brezilyalı yıldız

Göztepe, son olarak Athletico Paranaense forması giyen Romulo Cardoso'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'den santrfora Brezilyalı yıldız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 23:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso ile kiralık olarak anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonlu kadroya dahil edildiği belirtildi.

Romulo'nun Athletico Paranaense ile Serie A'da 45 maça çıktığı bildirildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery