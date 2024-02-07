Göztepe'den santrfora Brezilyalı yıldız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den Romulo Cardoso ile kiralık olarak anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonlu kadroya dahil edildiği belirtildi.
Romulo'nun Athletico Paranaense ile Serie A'da 45 maça çıktığı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonlu kadroya dahil edildiği belirtildi.
Romulo'nun Athletico Paranaense ile Serie A'da 45 maça çıktığı bildirildi.