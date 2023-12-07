Google Gemini AI: Nedir, Nasıl Kullanılır?

Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini ile "yeni bir yapay zeka döneminin başlangıcı" dedi. Pichai, Gemini'nin, Google'ın bir dizi ürününü etkileyecek güçlü bir dil modeli olduğunu belirtiyor.Gemini, farklı sürümleriyle çeşitli ihtiyaçlara hitap ediyor. Gemini Nano, Android cihazlarda yerel ve çevrimdışı çalışacak şekilde tasarlanırken, Gemini Pro daha güçlü bir versiyon olarak birçok Google AI hizmetine güç verecek. Gemini Ultra ise çoğunlukla veri merkezleri ve kurumsal uygulamalar için tasarlanmış en güçlü dil modeli olarak öne çıkıyor.Gemini'nin başlıca avantajları arasında video ve sesi anlama yeteneği bulunuyor. Google, bu modelin özellikle video ve sesle etkileşimde bulunma yeteneğini vurgulayarak, bu alanda öne çıktığını belirtiyor.Gemini'nin güvenliği ve sorumluluğunu sağlamak için Google, hem dahili hem de harici testler yaptı. Pichai, veri güvenliğinin, kurumsal öncelikli ürünler için özellikle önemli olduğunu vurguluyor.Gemini'nin lansmanıyla birlikte Google, yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürme amacını güçlü bir şekilde vurguluyor. Ancak, OpenAI'nin GPT-4'ünün Google'ın Gemini'sine karşı bir mücadele başlatabileceği düşünülüyor.Gemini'nin etkin olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte, kullanıcılar modelin sağladığı gelişmeleri deneyimlemeye başlayacaklar. Ancak, Google, Gemini'nin güvenilir ve verimli bir yapay zeka modeli olduğunu iddia ediyor ve kullanıcıların bir dizi alanda fayda sağlayacağını öngörüyor.Yapay genel zeka (AGI) hedefine doğru yaklaştıkça, Google'ın dikkatli ve sorumlu bir şekilde ilerlemeyi amaçladığı belirtiliyor. Hassabis, AGI'ye yaklaştıkça dikkatli bir yaklaşımın daha da önemli hale geleceğini ifade ediyor.Sonuç olarak, Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini, şirketin yapay zeka alanındaki çabalarını ve ilerlemelerini gösteriyor ve bu modelin gelecekte daha da genişleyerek daha fazla alana entegre edileceği öngörülüyor.