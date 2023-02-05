Gaziantep okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi yarın Gaziantep'te okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Gaziantep okullar tatil mi, Gaziantep valiliğinden açıklama yapıldı mı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 6 Şubat günü ile gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Gaziantep'te 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Gaziantep Valiliğinden bir açıklama gelmediKar yağışları tüm ülkeyi etkisi altına alırken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den yeni uyarılar geldi. Kerem Ökten, o günü işaret ederek okulların tatil olabileceğini söyledi. İşte Kerem Ökten'in açıklamaları:"İstanbul'da Perşembe öğlene kadar etkili olacak kar yağışları şehri beyaza bürüyecek. Kar Pazar günü (yarın) akşama doğru başlıyor."Ökten geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda da okulların tatil olabileceğini sürmüştü. İşte Ökten'in o uyarısı:"Avrupa modeli, Kanada modeli ve Amerika modeli aynı fikirde. Türkiye'ye Sibirya'dan bir soğuk canavarı gelebilir. 14 Şubat sevgililer gününü içine alacak şekilde. Okulların durumu tekrar gözden geçirilebilir."Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışı olan il ve ilçelerde okulların günlük olarak tatil edilmesi kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılması konusu bulunmuyor. Kar yağışı sebebiyle olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı bazı bölgelerde tatil kararı alınıyor.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatilini yapacak. MEB takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tekrar 6 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.Öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatillerini 14-18 Kasım tarihlerinde yaptı. Yarıyıl tatili sonrası okullarda eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak. İkinci dönem ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem ara tatili, Ramazan bayramı tatiliyle denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. MEB takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.